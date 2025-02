Trini Neira respondió con todo a usuaria que cuestionó su vida: "No es grato lidiar con personas que carecen de cabeza"

13 feb. 2025 - 16:25 hrs.

Una desagradable respuesta fue la que recibió Trini Neira, la hija de Pamela Díaz, a través de su cuenta de Instagram. La joven fue criticada por una internauta mediante un mensaje directo, contestando a una imagen en donde ella aparecía.

Todo se dio luego que Trini mostrara que se estaba realizando un tratamiento estético, el cual podrá lucir el próximo viernes 21 de febrero en la Gala del Festival de Viña del Mar, evento en el que desfilará junto a su madre.

Trini Neira

Los mensajes a Trini Neira

"¿Y vas a estudiar?", le preguntó la usuaria de Instagram a Trini, quien contestó con todo, entendiendo el mensaje de la usuaria como una crítica directa a su estilo de vida. "¿Por qué? ¿Me la vas a seguir pagando tú? Voy en tercer año de una carrera universitaria", contestó.

A este intercambio de mensajes, Trini le tomó una captura de pantalla, y sobre esta hizo una reflexión: "Yo sé que no tengo por qué andar dando explicaciones, pero sean más conscientes de lo que escriben, dicen o hacen en general. A nadie le gusta recibir mala vibra y menos cuando es gratis".

Trini Neira

"Hace poco me hice un cambio de look y la mayoría de los comentarios en esas publicaciones (más de mujeres que de hombres) fueron malintencionados. No se preocupen tanto por la vida ajena y no hagan lo que no les gustaría que le hicieran. Todos tenemos nuestros propios problemas y no es grato lidiar con personas que carecen de cabeza y empatía", sumó.

Si bien entendió que ella decidió iniciar una carrera como influencer, lo que la deja aún más expuesta a recibir comentarios desagradables, enfatizó en que esto no es sinónimo de que los internautas le hagan "malos tratos".

"Y supieran lo que realmente me escriben día a día... Que estoy gorda, que estoy flaca, que no estudio, que soy chula, que no sé hablar, que esto, que lo otro. Lo peor es que después se hacen los locos", sumó.

Historia de Trini Neira

