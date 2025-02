Mariel Aeroboe sufre grave accidente en hotel de Viña del Mar: "Parecía película de terror"

14 feb. 2025 - 09:19 hrs.

Un grave accidente fue el que tuvo la recordada modelo del "Venga Conmigo", Mariel Aeroboe, en uno de los hoteles más icónicos de Viña del Mar, región de Valparaíso, donde se encontraba alojando a mediados de enero de este 2025.

"Cuando estaba en la piscina, había mucho viento. Fue esos días de marejadas. Estaba con los ojos cerrados. Una de estas sombrillas, que son gigantes, como de restaurante, se embolsó con el viento, voló y cayó sobre mí. Como tenía los ojos cerrados, no tuve tiempo a poner manos porque no lo vi venir nunca. Me dio derecho a la cabeza, justo arriba del ojo", contó a Las Últimas Noticias (LUN).

"Parecía película de terror"

Aeroboe no recuerda muy bien lo que pasó después. Gracias a lo que le han contado otros pasajeros, es que alguien que estaba en la piscina le retiró la sombrilla; luego ella se sentó, vistió y se tocó la cabeza, donde sintió "un colgajo de piel y me caía la sangre. Parecía película de terror", aseveró.

"Caminé con la mano en la cabeza, grité y pedí ayuda para que alguien viniera. Llegué al spa arrastrándome y la gente del hotel no sabía qué hacer. Yo me desvanecía, iba y venía. No tenía botiquín, nada de primeros auxilios. Lo primero que hicieron fue llevarme al sauna y luego a una sala de masajes. No existió ningún protocolo para este tipo de accidentes. No llamaron ni siquiera a una ambulancia", señaló.

Una empresa que realiza traslados fue la que la llevó a una clínica, donde le dieron primeros auxilios y le indicaron su diagnóstico: un traumatismo encéfalo craneano (TEC) que requirió una sutura de 12 puntos y 24 horas en la clínica.

Si bien hoy se encuentra estable, durante los primeros días la lesión le provocó problemas en sus reflejos, mareos y hasta veía doble. La herida se la cuida con cintillo, el cual tiene doble uso, ya que también le sirve para tapar esa parte rapada de su cabeza.

"Un hombre pelado es normal, pero una mujer medio pelada es raro, sobre todo para mí, que aunque sea más vieja, sigo estando con el tema de la estética (...) fue mucha mala pata. Trabajo con mi imagen. Si hubiese sido una persona, que no, da lo mismo. Pero yo vivo de mi imagen. Tenía dos contratos: uno con una peluquería y otro con una clínica de cirugía estética. Me da rabia", cerró.

