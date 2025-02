Hija de Daniella Chávez defiende a su madre: "Gracias a su trabajo me pude criar con una mamá siempre presente"

14 feb. 2025 - 11:21 hrs.

Sorpresa causó la pronta incorporación de Isidora Gutiérrez a un programa juvenil, ya que durante sus 18 años de vida su conocida madre, Daniella Chávez (35), se encargó de resguardarla del foco de los medios de comunicación.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Isi contó que su mamá le ha entregado algunos consejos para enfrentar la exposición que tendrá en el nuevo espacio televisivo.

"Mi mamá me ha dado consejos desde que soy chica porque a ella la han criticado mucho. Me ha dicho que no pesque, que ignore todo lo que me dicen y que no me aporta", sostuvo la joven.

La joven abordó las constantes críticas que ha recibido su madre por dedicarse a ser una modelo Playboy y creadora de contenidos para adultos en plataformas online.

"Yo siempre la he visto trabajar y las críticas no le van ni le vienen, a mí tampoco. Ella tiene la vida de sus sueños en base a lo que hace, le gusta. ¿A quién no le gustaría? Todo el mundo haría lo mismo si puede trabajar desde su casa. Eso yo se lo agradezco", dijo Isi.

La joven, a quien le gustaría estudiar algo relacionado con la moda, señaló que es "muy afortunada" por la forma en que fue criada por Daniella.

"Gracias a su trabajo me pude criar con una mamá siempre presente porque estaba en la casa. Desde que despierto hasta que me acuesto. Poder llegar a tu casa, levantarte y que esté tu mamá es un regalo. Tomamos desayuno juntas y yo ando para todos lados con mi mamá", aseguró.

