"Me dijo dos veces que me iba a matar": Habla garzona que fue agredida por Denisse Campos en un bar

12 feb. 2025 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la formalización de Denisse Campos, la garzona que habría sido agredida por la exmodelo en un bar de Viña del Mar, región de Valparaíso, conversó con Mucho Gusto y refutó la versión que entregó la exfigura de televisión.

Campos aseguró que ella había sido agredida en primera instancia y que nunca realizó amenazas de muertes, sino que solo había advertido a la joven que la denunciaría. Tras la formalización, donde fue imputada en calidad de autora de los delitos de amenazas simples y daños, quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y al local.

¿Qué dijo la garzona agredida?

La garzona, llamada Alejandra, sostuvo que "me dijo dos veces que me iba a matar, y lo dijo al lado de Carabineros, pero como escondiéndose detrás de la cara de la tía. Yo le dije dos veces '¿me vas a qué?', para que lo dijera en voz alta, y ella dijo 'no, que te voy a denunciar'".

"Cuando llegó Carabineros, frente a ellos, estaba diciendo que nosotros la habíamos atacado, no sé de dónde sacó que habíamos agredido a la niña. La niña estuvo sentada todo el rato en el sillón y lamentablemente estaba llorando porque fue una situación bien violenta", aseguró.

Además, contó que "Denisse a mí me escupió en la cara, porque le dije que no toque a mi compañero que le estaba pegando en la frente, el que estaba grabando, y luego su amiga nos tiró una silla. Trató de tirar una primero y luego nos tiró la otra".

"Nos fuimos al bar de al lado y nos siguió"

Al reflexionar sobre las razones del violento actuar de Campos, Alejandra indicó que "nosotros solo le habíamos vendido un trago a cada una y pensé 'no puede estar borracha', pero después pensando más, quizás puede haber tomado antes de ir, pero no sabría decir".

"Nosotros nos retiramos de la situación, nuestro jefe estaba con nosotros y dijo, 'chiquillos la agarró con ustedes, mejor aléjense, evitemos que les vayan a hacer algo'. Entonces, nos fuimos al bar de al lado a escondernos y nos siguió hacia allá, y después nos fuimos al del otro lado", recordó.

Finalmente, señaló que Denisse "dijo que le habían pegado y andaba con un cabestrillo, pero después del momento donde ella sale, que fue cuando mi compañero tuvo que físicamente detenerla para que no ataque, ella estaba, como se ve en el video, moviendo los brazos y gritando, y me gritó en la cara que estaba con la regla y cosas así. Entonces, igual, me llama la atención porque si hubiera sido por un cabestrillo no hubiera estado de esa forma por una hora más".