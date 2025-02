Le diagnosticaron cáncer erróneamente, lo sometieron a quimioterapias y ahora recibirá millonaria indemnización

12 feb. 2025 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Con 70 millones de pesos deberá ser indemnizado Pablo Gálvez, un paciente que hoy tiene 60 años, pero que en su momento le dieron un diagnóstico errado: un cáncer terminal. Como sucede en estas ocasiones, los médicos lo sometieron a tres sesiones de quimioterapia, hasta que rectificaron el estado de salud del hombre.

Todo esto provocó que Gálvez acudiera a la Justicia. Tras un largo proceso, donde su demanda fue desestimada tanto en primera instancia como en la Corte de Apelaciones, la Tercera Sala de la Corte Suprema falló a favor del denunciante.

Todo empezó el 1 de diciembre de 2017 cuando Gálvez, quien fuera uniformado y actual administrador de propiedades, de acuerdo a lo que consigna LUN, llegó hasta el servicio de urgencia del Hospital Militar de Santiago (HMS), acusando un fuerte dolor en la vesícula, razón por la que lo hospitalizaron.

Luego de los exámenes de rigor, le advirtieron que tenía un "colangiocarcinoma intrahepático con grado intermedio de agresividad". Dicho de otra forma, tenía un cáncer con origen en los conductos biliares que se había ramificado al hígado.

El 28 de marzo de 2018 el paciente recibió la primera quimioterapia con Cisplatino más Gemcitabina, de un ciclo de tres, que se completaron los días 19 de abril y 20 de mayo.

"Me hicieron una pequeña cirugía para instalarme un catéter en el hombro por donde pasaba la droga. Tenía que hospitalizarme y me dejaban en observación un par de horas después para ver cómo me sentía", le confesó al medio anteriormente citado.

De la misma manera, indicó que "eran cantidades menores de droga, pero igualmente me sentía pésimo. Las programaba los días jueves para recuperarme el fin de semana. Me acuerdo que me iba a la pieza de mi hijo y cerraba las cortinas para dormir sin parar. Me dolía todo el cuerpo".

El mal diagnóstico

Seis meses después del inicio de toda esta historia, el exmilitar y su esposa fueron citados al HMS por una oncóloga de ese recinto. "Yo reconozco que me alegré muchísimo cuando la doctora dijo que se había equivocado de diagnóstico, que nunca tuve cáncer, que tengo una lesión biliar hamartomatosa, denominada complejo de Von Meyerburg. Es una enfermedad congénita y benigna".

Fue con el pasar de los días que quien fuera uniformado empezó a reflexionar sobre lo que pasó. "Yo recibí una muy buena atención en el hospital. No tengo ninguna queja al respecto. De hecho, me sigo atendiendo ahí, porque al ser pensionado del Ejército, no tengo otro seguro de salud. El problema es que la oncóloga se equivocó feo y no hubo ningún arrepentimiento", apuntó.

"Solicité una reunión con el directorio del HMS y les solicité dos cosas: que me pidieran disculpas y que me reembolsarán los gastos que no me cubrió el sistema: cinco millones de pesos. Me dijeron que no a ambas cosas, entonces demandé, comentó.