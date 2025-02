"Con el amor de mi vida": Daniela Aránguiz reveló si pasó el Día de los Enamorados con Jorge Valdivia

16 feb. 2025 - 00:25 hrs.

El pasado viernes 14 de febrero muchas parejas en todo el planeta celebraron el Día de los Enamorados junto a sus "medias naranjas". Cuestión que obviamente pasó también en el mundo de la farándula y los famosillos locales.

Una de las exparejas más recordadas del espectáculo local fue la de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, quienes han tenido un acercamiento luego de que el exfutbolista pasara por la cárcel. Esta situación generó varias especulaciones y fue la propia exchica Mekano quien reveló si pasó o no San Valentín junto a su ex.

"Con el amor de mi vida"

Al ser consultada por un programa de farándula de Canal 13, la panelista de Only Fama contó como fue su Día del Amor: "Imagínate (pasar) el 14 de febrero sola, sin pareja, no me llegó ni un chocolate de luca", bromeó en un principio.

Tras esto, reveló que no pudo tener ningún plan para el viernes, ya que debía estar presente en la emisión del programa de espectáculos de Mega.

"Entro a las seis de la tarde y salgo a las dos de la mañana del canal. Así que por lo menos se me va a pasar colado, pero buen panorama pasarlo trabajando. Con el amor de mi vida claramente (...) conmigo misma", relató.

Posteriormente, reiteró esta afirmación explicando que "me quedo con el amor más grande del mundo, que soy yo y mis hijos, que es un amor para siempre".

Al ser consultada por Valdivia, Daniela Aránguiz aseguró que solo tenía un gran cariño por él: "Yo lo amo, pero como el padre de mis hijos. Nada romántico, hace muchos años ya, pero lo quiero muchísimo, siempre va a estar en mi corazón", aseguró.

