"Un día espectacular que voy a recordar por siempre": Kel Calderón pasó su cumpleaños en Londres con los actores de Bridgerton

El pasado viernes 14 de febrero fue un día especial para la abogada Kel Calderón, ya que en esa jornada la también influencer cumplió 34 años de vida. Sin embargo, las celebraciones fueron bastante atípicas, porque no pudo pasarlo con sus cercanos, pero sí con los actores de Bridgerton.

Resulta que la hija de Raquel Argandoña fue invitada por Netflix a visitar los estudios de la serie en el Reino Unido y compartió en un exclusivo evento con los protagonistas de la próxima temporada de la producción: Yerin Ha y Luke Thompson.

"Un día espectacular que voy a recordar por siempre"

"La verdad es que se me olvida un poco que estoy de cumpleaños (...) tenía todo planeado para celebrar en Chile, tenía a mis amigos y mi novio con todo armado. Pero cuando se me presentó la oportunidad de venir a conocer el set de Bridgerton y el reparto, no me quedaba otra opción, no podía decir que no", le contó Calderón desde Londres al diario Las Últimas Noticias (LUN).

Kel explicó también que "nunca había pasado mi cumpleaños tan lejos de mi casa. Pero estoy demasiado feliz y agradecida de la oportunidad. Concluí que iba a tener muchos cumpleaños en la vida, pero de estas oportunidades no iba a tener tantas".

"Casi no me he acordado de que estoy de cumpleaños porque estoy trabajando a full. Hemos tenido un montón de actividades muy entretenidas (...) Ha estado increíblemente bien organizado. Imagínate que pude entrevistar al reparto (...) Ha sido un día espectacular, uno que voy a recordar por siempre", agregó la letrada.

Kel también contó que Netflix se enteró de que estaba de cumpleaños y le hizo llegar una torta a su habitación de hotel: "Dice 'Happy Birthday Lady Kel', está muy linda, es de mi sabor favorito, carrot cake. Así que creo que ahí alguien los dateó y por ahí se corrió la voz".

Por último, la influencer le reveló a LUN que "algunas personas me saludaron, pero no he soplado velitas, planeo salir a cenar (el viernes por la noche) con unos amigos míos y de mi mamá que viven acá en Londres, así que imagino que ahí podré soplar alguna. Pero a pesar que puede sonar medio triste, la verdad es que estoy muy contenta".

