"Me dijo que era uno de sus sueños": Kel Calderón lanza ambicioso proyecto de viajes para cumplir deseo de Claudio Iturra

La abogada chilena Kel Calderón lanzó un ambicioso proyecto de viajes de la mano de Masai Travel, para cumplir uno de los sueños que tenía el fallecido periodista Claudio Iturra, fundador de la empresa y fiel amigo de la influencer.

El proyecto, llamado "Fifteen Forever", consiste en un paquete de viajes exclusivo para adolescentes mujeres, que les permite celebrar sus 15 años con un viaje a Orlando, Florida, Estados Unidos, realizando una serie de actividades que dicha ciudad turística ofrece.

"Mi Claudio soñó con esto"

Al anunciar el lanzamiento de este paquete de viajes, Kel reveló en su cuenta de Instagram que "la última vez que almorzamos juntos, hablamos horas sobre este proyecto... a mí me parecía demasiado ambicioso para poder armarlo, pero siempre Claudio (Iturra) me dijo que era uno de sus sueños y que si o si se haría realidad... yo me reí y le dije que sin duda le creía".

"Lamentablemente, por vueltas de la vida no logró verlo materializado al 100%. Pero por suerte tenías una familia encabezándola y un equipo brillante que, desde el primer momento en que nos dejaste, ya estaban trabajando para sacar adelante ese sueño", agregó.

Posteriormente, manifestó que "yo no lo podía creer al ver esos stickers de Fifteen Forever que alcanzaste a dejar hechos y que eran una chispita de alegría en esos días que fueron tan difíciles. Hoy celebro el lanzamiento de Fifteen Forever, un sueño que Claudio siempre quiso hacer realidad, en el que trabajó hasta el último de sus días".

"Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todo el equipo de Masai y a tía Mónica por permitirme aportar con mi granito de arena a este sueño de mi amigo que sé que desde donde quiera que nos ve, está saltando de felicidad de verlo concretado al fin (...)", añadió.

Finalmente, concluyó diciendo: "Mi Claudio soñó con esto, fue de las últimas cosas que pudimos conversar... por lo mismo y aun con el corazón apretado, hoy me emociona compartirlo con ustedes".

