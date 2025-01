"Me ayudaba mucho": Raquel Argandoña cuenta el rol que tuvo Claudio Iturra en el proceso de reconciliación con su hija Kel

04 en. 2025 - 12:15 hrs.

El año pasado fue importante para la influencer y abogada, Raquel "Kel" Calderón y su madre, la conductora de televisión Raquel Argandoña, debido a que ambas volvieron a retomar su relación después de cuatro años de distanciamiento.

Cabe recordar que en 2024 Kel juró como abogada ante la Corte Suprema, hito que marcó uno de los primeros pasos para que madre e hija se reconciliaran.

El rol de Claudio Iturra en la reconciliación entre Kel y Raquel Argandoña

En un programa de Chilevisión, Raquel Argandoña se refirió al importante rol que tuvo el fallecido periodista de viajes, Claudio Iturra, en el proceso de reconciliación con la influencer, considerando que era un amigo muy cercano de Kel.

"Ella, yo creo, que dio el primer paso cuando juró como abogada. Pensé que no lo iba a llamar porque dan solamente dos invitaciones. Yo pensé que una iba a ser para el papá, obviamente, y otra para Renzo, su pareja. Y no, me llegó la invitación. Igual yo tenía el traje guardado", partió diciendo "La Quintrala".

Después, Argandoña contó que "yo creo que ahí el que hizo un trabajo heavy fue el papá, Hernán (Calderón) y antes de que partiera, Claudio (Iturra)".

Sobre la relación que tuvo la conductora de televisión con el periodista de viajes, indicó que "Claudio me decía 'mi suegri', por cariño. Me decía 'no se preocupe, yo ya hablé con ella y ella me prometió que iba a jurar'. No que la iba a invitar, que iba a jurar, porque ese era mi sueño, que jurara como abogada. Me decía 'no se preocupe y usted va a pasar su cumpleaños en Tailandia porque yo la voy a invitar'".

Cuando el comunicador falleció producto de un infarto al miocardio, Raquel Argandoña señaló que "Claudio partió y cuando Claudio partió yo dije 'chuta, va a ser difícil la reconciliación'. Él me ayudaba mucho".

"Él era muy de unión familiar, entonces no podía entender esto que una mamá y una hija se separaran por tantos años. Me decía 'no, lo voy a luchar'. Entonces cuando parte, yo dije 'esto ya no hay'", agregó la animadora de TV.

Después del acercamiento que se dio en el juramento de la influencer, madre e hija se encontraron en medio de un viaje a Tailandia, por lo que aprovecharon la instancia de compartir en el país del sudeste asiático.

Sobre lo anterior, Raquel Argandoña afirmó que "absolutamente este es Claudio Iturra. Yo le escribí a Mónica, la mamá, y me dice '¿ves que los sueños sí se cumplen?'"

