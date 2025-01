¿Qué fue de Bastián Paz?: Así es el presente del humorista que triunfó en el Festival de Viña

04 en. 2025 - 01:02 hrs.

Fue en 2011 cuando Bastián Paz saltó a la fama y se hizo viral en redes sociales con su estilo de humor sin filtro. Su capacidad para hacer reír rápidamente llamó la atención de la televisión, llevándolo a debutar en el exitoso programa Coliseo Romano, y posteriormente, a presentarse en el Festival de Viña del Mar 2013.

En aquel entonces, Bastián Paz, acompañado en todo momento por el flamante animador Rafael Araneda, cautivó al "Monstruo" con su estilo de humor directo y desinhibido, ganando los premios máximos en el certamen viñamarino.

¿Qué fue de Bastián Paz?

En la actualidad Bastián Paz enfrenta una dura realidad marcada por múltiples enfermedades. "Yo nací sanito, yo me enfermé cuando tenía cuatro años y medio. Me empezó un dolor en la rodilla, me llevaron al doctor y tenía un tumor. Ese tumor me comió la pelvis, me perforó la costilla, y ahí me dio una diabetes insípida", relató.

Respecto a su condición, el neurólogo Abel Olivares, especialista en sistema nervioso, explicó que "nuestro amigo Bastián Paz tiene tres diagnósticos. Una es una histiocitosis x, tiene una diabetes insípida y lo que más llama la atención en él es el síndrome cerebro veloz, que es el que hace que nuestro amigo Bastián no tenga una vida como debiera ser con un sistema del cerebelo, que es el órgano que tiene que ver la coordinación".

Pese a esto, Bastián Paz rememoró que "los recuerdos que tengo de Viña del Mar son súper bonitos. Rafael Araneda me ayudó con todo".

"Cuando me subí a la Quinta Vergara, fue una alegría, emoción para mí el ver a tanta gente gritando: 'Bastián, Bastián'. Cuando me aplaudieron, lloré bastante, me emocioné mucho", manifestó.

