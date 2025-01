Negro Piñera sorprende al compartir postal del recuerdo junto a su primera esposa, fallecida de cáncer años después

03 en. 2025 - 13:10 hrs.

En septiembre pasado, meses antes de su diagnóstico de leucemia aguda, Miguel "Negro" Piñera hizo una particular confesión en el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz. En ese entonces, afirmó: "Me he casado como 12 o 14 veces".

El empresario ha sido abierto acerca de su intensa y vertiginosa vida amorosa, reconociendo que se ha enamorado en varias ocasiones. Su historial sentimental incluye relaciones con figuras del espectáculo, como las modelos Carla Ochoa y Belén Hidalgo.

Negro Piñera sorprende al compartir postal del recuerdo junto a su primera esposa

El jueves, el "Negro" sorprendió al compartir a través de su cuenta de Instagram una fotografía del recuerdo con su primera esposa, una mujer llamada Elena. Según contó tiempo atrás a La Tercera, se casaron en Guatemala.

"En Guatemala me casé con la Elena, que se me acaba de morir de cáncer, una gringa que conocí en el Cuzco", afirmó en la entrevista publicada en abril de 2011. Posteriormente, él contrajo nupcias de manera legal en otras dos oportunidades.

En la descripción de la postal, Miguel aparece luciendo un gorro de pirata mientras abraza por la cintura a su pareja. "El tiempo pasa. Ahí 20 años de edad, mi primer matrimonio vivía en Hawái. Qué lindos recuerdos", escribió Miguel.

Respecto a su enfermedad, en un post anterior, el hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera contó que está feliz, ya que su doctora lo autorizó a seguir tocando música a lo largo del país durante todo un mes. "Estoy con ánimo y contento", aseveró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Pin?era Echen?ique (@negropineraoficial)

Todo sobre Famosos chilenos