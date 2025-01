Popular cantante los delató: La nueva prueba que confirmaría romance entre Paloma Mami y Rauw Alejandro

03 en. 2025 - 12:10 hrs.

Tras su último lanzamiento musical, Paloma Mami dejó la inactividad en redes sociales y comenzó a realizar publicaciones para promocionar su nueva canción. De ahí surgió un inesperado rumor, que apunta que la chilena ya no estaría soltera.

Resulta que los internautas ataron cabos y llegaron a la conclusión de que estaría en un romance con el famoso reguetonero puertorriqueño, Rauw Alejandro. De esta manera, dejaría en el pasado a Roa, otro boricua que fue su pareja durante varios años.

Intercambios de "likes" en publicaciones de Instagram, la presencia de Paloma en fiesta de lanzamiento del disco de Rauw —"Cosa Nuestra"— y un llamativo dibujo, son algunas de las pruebas que los usuarios recopilaron para sustentar su teoría.

La nueva prueba que confirmaría que Paloma Mami y Rauw Alejandro están juntos

Eso no es todo, porque recientemente la popular cantante mexicana, Yeri Mua, dejó entrever en conversación con la revista GQ México que las especulaciones son ciertas.

Luego de que le preguntaran quién es su crush (persona que la atrae sentimentalmente), la celebridad no dudó en responder que es Rauw Alejandro. Anteriormente, afirmó que tal era su debilidad por el intérprete, que sería capaz de incluso perdonarle una infidelidad.

Sin embargo, remarcó que hoy no podría haber algo con él, ya que el artista está interesado en otra persona. "Me dijeron por ahí que anda con Paloma Mami, pero yo amo a la Paloma Mami, no pasa nada. A ella jamás le robaría el novio", aseguró.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron, puesto que causaron sorpresa entre los seguidores de ambos cantantes. Por el momento, no existe ninguna confirmación por parte de los involucrados.

