"¿Es mi idea o te quieres ver mayor?": Raimundo Cerda responde a usuarios que cuestionan su apariencia

03 en. 2025 - 09:10 hrs.

El chico reality Raimundo Cerda, quien empezó a hacerse conocido tras participar en la primera edición chilena del reality "Gran Hermano", se refirió a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales.

En concreto, varios usuarios han cuestionado su apariencia facial, asegurando que se ve mucho mayor y que, incluso, se ha sometido a procedimientos estéticos.

"Es mi idea o te quieres ver mayor", "te envejeciste, Rai, la Faloon se llevó todo tu colágeno", "es mi idea, ¿o ya tiene cara de señor?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en una de las últimas publicaciones en su cuenta de Instagram.

"La gente siempre va a criticar las apariencias de uno"

Frente a los malos comentarios, Raimundo Cerda señaló a Página 7 que se los toma con tranquilidad y que los que dicen "que me veo mayor, tengo 25 años. Si me veo mayor o menor, me da lo mismo".

El chico reality explicó que "me dejé un poco la barba, eso probablemente hace que se me vea la cara un poco más distinta, con más proyección".

Sobre las opiniones que han emitido en relación a su imagen, Rai precisó que "la gente siempre va a criticar las apariencias de uno. Es parte del rubro, me he dado cuenta de que a todos les ponen 'ay que hiciste en tu cara'. No sé, la gente pide que no se molesten. Si el día de mañana me hiciera algo, me lo haré".

"Siento que todavía no estoy en la edad, todavía me acompaña el colágeno. Puede ser que mis cambios de pesos, estoy en 92 kilos, me hagan tener la cara más delgada, más distintas, no sé. Estoy tranquilo de las cosas que he pasado y cada uno es libre de sentirse bien con su apariencia", agregó.

Por otro lado, la actual pareja de Faloon Larraguibel reconoció que el único procedimiento facial al que se ha sometido es una septoplastia en la nariz, pero con el objetivo de recuperarse de una lesión que sufrió practicando muay thai.

