"Me quiero ir, quiero irme a donde está ella": Caszely revela cómo se cuestiona su presente sin su esposa fallecida

El histórico exfutbolista nacional Carlos Caszely, ídolo de la Selección Chilena y Colo-Colo, se sinceró en entrevista exclusiva en el estudio de Only Fama sobre cómo sobrelleva la gran pena que lo acongoja a casi tres años del fallecimiento de su esposa.

En esa línea, el también periodista reveló que los cuestionamientos que le surgen frente a su vida actual sin su esposa, pero acompañado de su familia.

"Quiero irme a donde está ella"

Caszely sostuvo en el programa que a su mujer, María de los Ángeles, aún "le hablo, estoy medio loco, y le hablo", comenzó relatando.

"Le hablo al aire porque el aire es mi amigo, porque yo sé que el aire es amigo del viento, porque el viento llega hacia su estrella luminosa que ella dijo que iba a ser, para que llegue hasta ella y poder respirar un poquito más", agregó.

Posteriormente, sinceró que "hay amigos míos que me dicen, algún día la vas a soñar. Yo no sueño, no me acuerdo de algún sueño alguna vez. Y lo único que quiero es que algún día me diga, ¿sabes qué? Estoy bien".

"Ella está bien, ella está feliz, me quiero ir para allá, aquí estoy pagando contribución, estoy pagando AFP, estoy pagando TAG, entonces, me quiero ir, quiero irme a donde está ella", subrayó.

No obstante, aseguró que "después viene el recuerdo de los hijos, de los nietos y los amigos, digo, todavía no. Todavía no, un poquito más", añadiendo que le queda "esperar, nada más que esperar".

