"No le gusta que metan a los hijos en el medio": El enojo de Benjamín Vicuña con la "China Suárez" tras el cumpleaños de su hija

Hace unos días, el actor chileno, Benjamín Vicuña, utilizó sus redes sociales para compartir un tierno video en el que aparece su hija Magnolia, con el fin de dedicarle palabras en el marco de su cumpleaños número 7.

Cabe recordar que la menor fue la primera hija del artista mientas estuvo en pareja con María Eugenia "China" Suárez, luego de su separación de "Pampita", con quien tuvo a sus otros retoños.

Con motivo de celebrar a su pequeña, la "China" Suárez le organizó una fiesta en su casa, a la que también estuvo invitado Vicuña y que, finalmente, decidió asistir. Sin embargo, la prensa argentina reportó que la modelo tuvo malas conductas hacia su expareja.

"Está podrido"

El programa Intrusos, de América TV, indicó que mientras la actriz se encargó de hacer varios registros de la fiesta de Magnolia, Benjamín Vicuña prefirió pasar inadvertido para no coincidir con las decisiones que tomó su expareja.

Otro de los detalles, es que en el cumpleaños de Magnolia también estuvo el futbolista Mauro Icardi, la nueva pareja de la "China" Suárez.

La panelista de Intrusos y periodista argentina, Yanina Latorre, mostró una foto donde se ve al chileno junto a su expareja y sus hijos en común -Magnolia y Amancio-, además de Rufina -hija de Suárez con Nicolás Cabré-, alrededor de la torta de cumpleaños. Eso sí, la modelo subió un video del momento a su cuenta de Instagram, pero decidió cortar a Benjamín Vicuña.

Paula Varela, otra de las personalidades del programa argentino, dio más detalles de la presencia del chileno en la fiesta que organizó su expareja: "Vicuña fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi. Lo que me dicen es que él no le gusta para nada, está muy enojado con este tema, que se hable de los menores, de sus hijos", señaló.

Después, Varela afirmó que Benjamín Vicuña "está podrido" de la situación y que, según un mensaje que le llegó de alguien cercano al actor, "no le gusta que metan a los chicos en el medio".

"Me dicen que todo lo que subió Eugenia, efectivamente, era por canje y lo que tenía que subir. Él no se prestó ni para los canjes ni para subir nada de su presencia en este evento porque la verdad no quiere mezclar el nombre de su hija con los conflictos públicos que tiene su exmujer", concluyó Paula Varela sobre la reciente polémica entre el chileno y la "China" Suárez.

