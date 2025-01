"Yo no le robo el marido a nadie": Frase de Pampita aviva polémica con China Suárez y ella le responde

21 en. 2025 - 00:20 hrs.

Pese a que ambas han insistido en que mantienen una relación cordial y familiar, las argentinas Carolina "Pampita" Ardohain y María Eugenia "China" Suárez hoy vuelven a protagonizar un tenso y mediático cruce.

Cabe recordar que las rencillas entre ambas se remontan a 10 años atrás, cuando el chileno Benjamín Vicuña fue acusado de haberle sido infiel a Ardohain con la "China" durante la filmación de una película.

"Yo no le robo el marido a nadie"

Recientemente, en el contexto de una entrevista, Pampita fue consultada sobre qué armario de una celebridad internacional robaría, si pudiera. La modelo y bailarina respondió sin pensarlo "Victoria Beckham", agregando que "yo soy bastante formal. Es súper clásica, me gusta esa ropa que te dura para siempre".

Fue entonces cuando la entrevistadora comentó entre risas "y de paso le robamos el marido, a David Beckham". Una broma que no cayó bien en Ardoahin y a la que respondió en un tono serio "no, yo no le robo el marido a nadie".

Fue esa frase la que removió los escombros del antiguo escándalo protagonizado entre Pampita, Vicuña y la "China". Siendo esta última, quien respondió a través de sus redes sociales.

"No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina", lanzó Suárez a través de una historia privada compartida en su cuenta de Instagram. No obstante, la captura de este mensaje se filtraría rápidamente a la prensa trasandina.

La "China" hace referencia al polémico quiebre entre Ardoahin y Martín Barrantes en 2004, cuando ella fue acusada de haberle sido infiel con el chileno Benjamín Vicuña.

