"No me preguntaron": El descontento de Benjamín Vicuña luego de que China Suárez pasara Navidad con sus hijos y Mauro Icardi

El triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "China" Suárez sigue dando de qué hablar. La polémica, que sumó un nuevo capítulo en diciembre pasado, ahora salpica a Benjamín Vicuña, expareja de la actriz argentina.

Durante la avant premiere de su última película, "El silencio de Marcos Tremmer", el chileno fue entrevistado por el programa "Intrusos" de Argentina. Como era de esperar, no solo le preguntaron sobre el film, sino también sobre su vida personal.

El descontento de Benjamín Vicuña con China Suárez

En este contexto, el actor fue consultado sobre cómo pasó las fiestas de fin de año, luego de que se difundieran registros celebrando junto a su actual pareja, Anita Espasandin, y sus hijos. "Año Nuevo lo pasamos espectacular", reconoció.

Sobre si este encuentro había sido conversado previamente con las respectivas madres de sus hijos, Carolina "Pampita" Ardohain y "China" Suárez, el intérprete señaló que "así como pedir permiso, no. Soy súper cauteloso a la hora de hablar. En el caso de Anita fuimos muy despacito. Nos conocemos hace ya bastante. Así que para las fiestas ya se conocían".

El periodista de "Instrusos" no perdió la oportunidad de preguntarle si Suárez le había consultado si sus hijos podían conocer a Mauro Icardi, su actual pareja, considerando que Magnolia y Amancio compartieron la Navidad con el futbolista y las dos hijas que él tiene con Wanda.

"¿Si me preguntan a mí? No, no me preguntaron", respondió tajante. "Cuando hay niños es un tema, porque obviamente no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo. No me da lo mismo", continuó.

Sin ocultar su malestar, agregó que "dónde están mis hijos es algo que por ahí, efectivamente, se tiene que conversar, pero no lo he hecho". Finalmente, afirmó que hasta ese momento no conocía en persona a Icardi.

