"Le deseo lo mejor": Carmen Tuitera responde a rumores de romance con jugador de La Roja

06 en. 2025 - 00:00 hrs.

La influencer y escritora, Carmen Tuitera, vuelve a estar en el centro de la noticia tras revelarse una presunta relación amorosa con un jugador de La Roja. Esta vez, fue la reportera de farándula, Cecilia Gutiérrez, quien destapó los detalles acerca de la pareja.

"Hay fuentes que me dicen que efectivamente sí hubo algo, que ellos se conocieron en julio por redes sociales, que se habían visto una vez acá en Santiago y que después habían seguido hablando todos los días", detalló Gutiérrez.

El deportista en cuestión es Guillermo Maripán, de 30 años de edad, de quien además se reveló que se convertiría en padre por primera vez en los próximos meses.

Respecto a la relación, la reportera agregó que "hablaban todos los días con cariño, se contaban las cosas, se despedían a la noche. Bueno, una relación a distancia, y que eso había durado hasta por lo menos fines de diciembre".

La respuesta de Carmen Tuitera

Gutiérrez señaló, además, que contactó a la influencer para consultarle respecto a este supuesto romance. "No me quiso decir nada, no me lo negó, ni me lo afirmó, pero me dijo 'le deseo lo mejor, le tengo cariño. Y ojalá que vaya todo bien con su guagua'", relató.

Finalmente, la comentarista de farándula indicó que "lo que me dicen las personas a las que les pregunté es que efectivamente ellos hablaban mucho, o sea que era más que una amistad, y se trataban como pareja, como cariño".

