¡A lo Britney Spears!: Juan Pedro Verdier impacta con radical cambio de look a días de su separación

05 en. 2025 - 17:15 hrs.

Una de las noticias que remeció al mundo del espectáculo nacional en estos primeros días del 2025 fue el quiebre matrimonial entre la cantante Karen Paola y el uruguayo Juan Pedro Verdier, tras 20 años juntos.

Ambos partieron su relación luego de conocerse en el extinto programa juvenil de Mega, "Mekano". Se casaron en 2014 y tienen un hijo de 17 años llamado Guillermo.

Cuando comunicaron su separación, tanto Karen Paola como Juan Pedro Verdier subieron una publicación a Instagram y se dedicaron sentidas palabras. Además, hicieron un llamado a que se respete su privacidad en este momento, calificándolo como "el más difícil" que han pasado.

El radical cambio de look de Juan Pedro Verdier

A través de una historia, el uruguayo grabó un video donde se le ve caminando de forma seria, para después tomar una máquina de cortar pelo.

Como era de esperarse, la expareja de Karen Paola decidió raparse a días de haber anunciado su ruptura matrimonial.

Para musicalizar su publicación, Juan Pedro Verdier eligió la canción "Here I Go Again" (Aquí voy de nuevo) de la banda Whitesnake

Mira el momento acá

Todo sobre Famosos chilenos