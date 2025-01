"La vida me enseñó que tengo que sentir todo": La reflexión de Karen Paola a días de comunicar su quiebre matrimonial

05 en. 2025 - 12:15 hrs.

Este 2025 partió con una gran ruptura en el mundo del espectáculo nacional, ya que la pareja compuesta por la cantante Karen Paola y el uruguayo Juan Pedro Verdier informó su separación tras estar juntos durante 20 años.

Cabe recordar que ambos comenzaron su historia de amor tras conocerse en el extinto programa juvenil de Mega, "Mekano". Se casaron en 2014 y tienen un hijo de 17 años llamado Guillermo.

La reflexión de Karen Paola a días de anunciar su quiebre matrimonial

Tanto Karen Paola como Juan Pedro Verdier utilizaron sus cuentas de Instagram para comunicar el quiebre matrimonial.

De hecho, ambos subieron fotografías donde salen juntos y se dedicaron sentidas palabras. Además, hicieron un llamado a que se respete su privacidad en este momento, calificándolo como "el más difícil" que han pasado.

Este domingo 5 de enero, la cantante publicó una particular historia de en su red social con una sentida reflexión.

"Entonces la vida me enseñó que tengo que sentir todo, porque si no lo siento, no lo sano, y si no lo sano, lo repito", escribió Karen Paola en un video donde sale un gato.

Instagram

