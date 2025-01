Muere reconocida influencer a los 27 años: Presentó problemas para respirar

04 en. 2025 - 18:15 hrs.

Durante la jornada de este sábado, se informó la muerte de la influencer dominicana Carol Acosta, conocida popularmente como "Killadamente".

Según informó la revista People, fue su hermana Kathyan quien difundió el deceso de la joven de 27 años en la red social de Instagram.

"Te amo hermana y siempre te amaré. Gracias a Dios por darme una hermana con un corazón tan grande. Descansa en paz, hermana mía", se puede leer en el mensaje.

Si bien la familia se encuentra esperando el resultado de la autopsia correspondiente, el diario Alerta publicó parte del relato que dio Kathyan, quien aseguró que la influencer "comenzó a experimentar dificultades para respirar mientras comía. Se empezó a ahogar y se quedó sin aire".

¿Quién era "Killadamente"?

Fue en el año 2015 que la joven comenzó a subir contenido relacionado con el amor propio y la autoestima, agregando un tono de humor en sus publicaciones.

Debido a la fama que ganó, en el 2017 grabó la canción "Me amo y no me importa" y más tarde "Qué me hiciste hacer", ambas relacionadas con el empoderamiento personal.

De acuerdo a People, la joven confesó que durante su niñez y adolescencia fue víctima de acoso y burlas por su peso, lo que la llevó a situaciones difíciles e inestables en etapas de su vida.

La influencer era madre de dos niños y sumaba más de 6 millones de seguidores en Instagram.

