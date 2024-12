Benjamín Vicuña se sincera y reconoce que fue infiel y que también le fueron infiel: "En las dos se pasa mal"

29 dic. 2024 - 17:15 hrs.

El actor chileno y radicado en Argentina, Benjamín Vicuña, se refirió en una reciente entrevista sobre diferentes aspectos de su vida, destacando su nueva relación con Anita Espasandin y su experiencia con el tema de las infidelidades.

Cabe recordar que, aparte de la actuación, el nombre del intérprete se hizo popular en el país trasandino por haber sido pareja de la modelo Carolina Ardohain, conocida como "Pampita", y de la actriz y modelo María Eugenia Suárez, apodada como "La China Suárez".

"Me enamoré de su forma de ver las cosas"

El medio argentino Infobae le consultó a Vicuña sobre cuál es su forma de seducción, a lo que dijo que "el perfume". Después, argumentó que "tengo que meter el chivo. No, en mi caso, creo que es algo que heredé de mi vieja: La empatía. Escuchar es algo que no pasa siempre. Y yo escucho. Me gusta la charla, la sobremesa, soy de conversar".

Por otro lado, en este 2024 el actor confirmó que se encontraba nuevamente en pareja. Su nueva polola, Anita Espasandín, a diferencia de Pampita y China Suárez, está alejada del mundo del espectáculo argentino.

Sobre cómo lo conquistó, el galán chileno reconoció que "fue mutuo. Fue la vida, que nos fue llevando de forma súper orgánica, fluida. Cuando las cosas van, es todo muy lindo. Con mis hijos, con sus hijos, con el entorno, con su familia. Como que... Muy, muy muy bien. Reconozco que yo soy muy precipitado, muy ansioso, y quiero todo rápido. Y en este caso vamos muy lento. Y está bueno".

Luego, Benjamín Vicuña siguió alabando a su nueva pareja y recalcó que ella "pone una calma. Y una visión, una madurez. Me enamoré de su forma de ver las cosas, la vida".

"En las dos se pasa mal"

En otro momento, al actor se le preguntó directamente: "Qué preferís: ¿Ser infiel o que te sean infiel?", a lo que respondió con sinceridad que "creo que como todos, pasé ambas. Y en las dos se la pasa mal".

Bajo la línea anterior, y al ser consultado sobre si sufrió más siendo infiel o que le sean infiel, Vicuña afirmó que "es curioso porque son dolores diferentes. Uno tiene que ver mucho con el ego, por supuesto. Con la desesperación y la pérdida. Y el otro, con sentirse en una crisis humana. Y la culpa, que también duele. Son dolores diferentes, pero está clarísimo que no es un lugar lindo".

"¿Perdonaste infidelidades?", le preguntaron al chileno, a lo que respondió con un "sí".

Por último, y ante la también directa pregunta: "¿Y hoy sos un tipo fiel?", Benjamín Vicuña enfatizó en que "sí".

