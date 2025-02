¿Qué es "lo que más le gusta" a Pamela Díaz de Felipe Kast? Daniela Aránguiz revela detalles de su relación

17 feb. 2025 - 00:10 hrs.

Si bien la exmodelo y conductora de televisión, Pamela Díaz, insiste en afirmar que actualmente se encuentra soltera; ya son varios los meses de rumores, así como las fotografías y videos que la han captado en compañía del senador Felipe Kast.

Fue en el más reciente capítulo del programa Sígueme, a través de TV+, que Daniela Aránguiz entregó detalles acerca de la relación entre "La Fiera" -de quien dijo ser amiga- y el excandidato presidencial.

Mientras el panel del espacio de farándula discutía las declaraciones de Díaz en su programa de YouTube "Sin Editar", donde aseguró estar soltera; Aránguiz reveló qué sería lo que más atrae a la exmodelo acerca del político.

"Ojalá no me reten por lo que voy a decir, pero una de las cosas que más le gusta a la Pame, es que él es un excelente padre", señaló la panelista de Only Fama.

En ese mismo sentido, la exchica Mekano complementó que "eso es súper importante, sobre todo cuando una es mamá, ver que el hombre que está saliendo contigo, por su parte, sea muy buen padre y que asuman sus responsabilidades".

Finalmente, Aránguiz volvió a enfatizar en su idea acerca de que Kast se encontraría mucho más inmerso en la relación que la propia Pamela Díaz. "Yo puedo poner mi firma que él está enamoradísimo (...) yo creo que la Pame se está dejando llevar por un hombre que está profundamente enamorado de ella", afirmó.

