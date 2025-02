Fernando Solabarrieta y reconciliación con Ivette Vergara: "Estamos en un proceso de reconstrucción y recuperación"

16 feb. 2025 - 09:15 hrs.

Fue en el 2024 cuando Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta anunciaron su separación tras un largo matrimonio que duró más de 20 años. Sin embargo, en el último tiempo, ambos han compartido diferentes momentos, lo que abierto la chance de una posible reconciliación.

De hecho, los dos periodistas animaron juntos el Festival de Peñaflor, donde el público presente les pidió el "clásico beso". Solabarrieta se mostró enérgico y animó a los presentes a pedir una y otra vez el beso con Vergara.

"Hazte cargo", le dijo el comunicador a su expareja mientras las personas pedían el beso, a lo que Ivette señaló que "yo no escucho muy bien, te estás aprovechando de esto". Por su parte, Solabarrieta se animó a decir: "Hay que escuchar la voz del pueblo".

Después de unos minutos, Ivette Vergara señaló que le daría un beso a su ex, "solo porque el público lo pide", momento en que procedió a darle un "piquito".

"Estamos en un proceso de reconstrucción"

Posteriormente de la animación del Festival de Peñaflor, Fernando Solabarrieta conversó con Las Últimas Noticias y aseguró que con su expareja "estamos en un proceso de reconstrucción y de recuperación de las cosas que más me importan en la vida, como mis hijos, mi mujer. Yo estoy bien, no todavía del todo bien, pero mejor".

Por su parte, Ivette Vergara dijo al mismo medio citado que "con Fernando hemos animado varios festivales. Más allá de cualquier cosa, nosotros somos profesionales, e independiente de ser pareja o no ser pareja, nosotros trabajamos juntos y sabemos que hay un feeling y que funcionamos muy bien".

Sobre el beso que le pidió el público arriba del escenario, y si le complicó, la periodista reconoció que "no. Lo del beso funciona y es parte del juego arriba del escenario, y también jugamos con eso. La gente sabe que estamos en un proceso de reconstrucción y paso a paso. Primero es que él se recupere bien y después veremos".

Por último, y sobre si se está reconciliando con Solabarrieta, Ivette Vergara recalcó que "yo no hablo de mi vida privada, no lo he hecho nunca. Pero hoy día lo más importante es que él esté bien".

