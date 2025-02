"Tuve que guardar el vestido de novia": Carla Jara y Diego Urrutia cuentan la verdad sobre su supuesto compromiso

19 feb. 2025 - 10:45 hrs.

Poco antes del Día de los Enamorados, surgió el rumor de que Diego Urrutia y Carla Jara se habrían comprometido. La pareja fue captada en un restorán, donde el comediante le habría entregado a su polola un ramo de flores y un anillo.

Aunque varios testigos afirmaron haber presenciado la supuesta propuesta de matrimonio, ambos guardaron silencio al respecto. Sin embargo, hace algunas horas rompieron el misterio y, a través de un video en Instagram, revelaron toda la verdad.

Carla Jara y Diego Urrutia/Instagram

Carla Jara y Diego Urrutia contaron la verdad sobre su supuesto compromiso

En el clip, el comediante y la exchica "Mekano" contaron que todo se trató de una campaña publicitaria para una empresa de telefonía móvil. "Ya mi amorcito cuéntale a toda la gente qué es lo que pasó", parte diciendo Carla.

"Lo que pasó fue lo que todos ya vieron. Efectivamente, fuimos a comer, tuvimos una cena romántica, nos dijimos cosas muy bonitas… Y yo le pedí compromiso, pero otro equipo de compromiso", señaló Diego.

Carla Jara y Diego Urrutia/Instagram

La pareja aclaró que fueron los encargados del restaurante quienes les obsequiaron flores y una botella de champán para celebrar. Además, compartieron el momento exacto en que Diego, ante la atenta mirada de los presentes, se arrodilló y sacó una cajita con un anillo.

"Tuve que guardar el vestido de novia porque no, no sacó el anillo, sacó otra cajita", bromeó la influencer. Segundos después, Diego explicó la situación: la gran propuesta no era de matrimonio, sino para que Carla sea su 50% en un plan de teléfono compartido.

