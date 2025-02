Eduardo Fuentes se somete a cirugía tras reaparición de carcinoma: "Me tuvieron que sacar un pequeño lunar que era malo"

19 feb. 2025 - 12:45 hrs.

Este miércoles, Eduardo Fuentes llegó a conducir el matinal "Buenos Días a Todos" con un llamativo parche en el rostro, muy cerca de uno de sus ojos. Al principio del programa, el periodista reveló el preocupante motivo tras la lesión.

"Tenemos a Eduardo averiado", comentó su compañera de labores, María Luisa Godoy. Fue entonces que el comunicador contó que se sometió a una cirugía debido al regreso de un carcinoma.

Fuentes explicó que el martes "me fui más temprano del matinal, porque tenía que ir al médico. Me tuvieron que sacar un pequeño lunar que era malo, era un carcinoma que estaba instalado. Me lo habían sacado una vez y el riesgo era que volviera… y volvió".

El mea culpa de Eduardo Fuentes tras detección de carcinoma

Para tratar esta afección, se sometió a un procedimiento poco invasivo. "Te sacan el lunar y lo mandan a una biopsia. Luego hay todo un proceso y un chequeo del lugar, para ver que esté en buenas condiciones", detalló.

El rostro de televisión aconsejó a la audiencia tomar medidas simples pero fundamentales para prevenir: "Mírese la piel, cuídese mucho, harto bloqueador solar, cuidar la exposición a los rayos del Sol. Hay que tener mucho cuidado".

En este sentido, hizo un sentido mea culpa: "Uno, como hombre, no siempre es todo lo cuidadoso que debería ser con su piel, pero así se aprenden las lecciones, a golpes y hay que ser consciente de aquello. Pero al parecer está todo bien".

Tiempo atrás, María Luisa Godoy hizo noticia por una afección similar a la de Eduardo. La animadora pasó un gran susto tras recibir el diagnóstico de un melanoma en una de sus piernas, el cual fue extirpado por su equipo médico.

Cabe destacar que este tipo de cáncer de piel es más agresivo que un carcinoma. Según Mayo Clinic, el carcinoma, dependiendo de sus características, es un tipo de cáncer de piel, suele crecer lentamente y, en la mayoría de los casos, no se disemina a otras partes del cuerpo si se trata a tiempo.

