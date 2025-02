"No sé qué opinarán ustedes": Camila Andrade impacta con radical cambio de look a días de su paso por la Gala del Festival

17 feb. 2025 - 11:25 hrs.

Camila Andrade se arriesgó con todo y a solo días de caminar por la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña, se sometió a un radical cambio de look. La modelo se despidió de su melena rubia, la cual la acompañó durante años.

A través de su cuenta de Instagram, Andrade mostró el resultado de su transformación capilar, reconociendo que no fue una decisión que tomó a la ligera. "Porque amamos los cambios y las nuevas eras", escribió en un post desde la peluquería.

Camila Andrade antes de su cambio de look

Camila Andrade impacta con radical cambio de look a días de su paso por la Gala del Festival de Viña

Posteriormente, compartió un video donde contó a sus seguidores sus sensaciones tras este cambio. "No sé qué opinarán ustedes, pero yo no puedo más con este color que me hizo Pablo. Me encanta, siento que da un aspecto más natural, siento que destacan más mis colores, mis ojos", manifestó.

La influencer oscureció su cabello con un tinte castaño acaramelado y quedó feliz con su nueva apariencia. "Al principio me costó verme porque hicimos todo esto de darnos vuelta y como ver la primera impresión, pero amé, no sé, siento que me veo hasta un poco más cabra chica", afirmó.

El cambio de look de Camila Andrade

La otrora Miss Chile comentó que antes de acudir donde su estilista se realizó una colorimetría con una experta, quien aseguró "me hizo ver y entender cuáles son los colores y tonos con los que destaco más y siento que no pudo haber estado más en lo cierto".

En su perfil, Camila publicó un carrusel de fotografías donde luce su renovado look, el cual recibió una ola de elogios. Entre los comentarios más destacados se encuentra el de su pareja, Francisco Kaminski, quien le dedicó un romántico mensaje: "¡Con lo que hagas siempre te verás hermosa! ¡Te amo!".

