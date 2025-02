Expareja de Naya Rivera revela las últimas palabras de la actriz antes de morir ahogada tras salvar a su hijo

15 feb. 2025 - 14:15 hrs.

La expareja de Naya Rivera, Ryan Dorsey, dio detalles del fallecimiento de la actriz y cantante, quien, recordemos, perdió la vida el 8 de julio del 2020, ahogada mientras estaban navegando en un lago en California, Estados Unidos.

Rivera, en dicha jornada, había rentado un bote para recorrer junto a su hijo, Josey Dorsey, el lago Piru de la mentada ciudad. Junto a su hijo comenzaron a nadar, pero en un punto, según la versión oficial del incidente, cuando querían devolverse, Naya llevó a duras penas a su hijo al bote, quedando sumamente agotada por dicho esfuerzo físico. Por lo anterior, ella no pudo subir a la embarcación, hundiéndose en el lugar.

Las últimas palabras de Naya Rivera

En conversación con la revista People, Ryan dio detalles de lo que le ha contado Josey sobre ese fatídico paseo. El niño le confesó que siente culpa por lo ocurrido con su mamá, puesto que cree que habría podido hacer más por ella.

"Algo que ha dicho una y otra vez es que estaba tratando de encontrar un bote salvavidas y que había una cuerda, pero había una araña grande en la cuerda y él tenía demasiado miedo de tirarla. Yo le digo una y otra vez: 'Amigo, esa cuerda no iba a ser lo suficientemente larga'", señaló.

Dorsey reveló que su hijo aún recuerda las últimas palabras que compartió junto a su madre solo segundos antes de su deceso. "Él dijo que lo último que ella dijo fue su nombre, y luego ella se hundió y él no la volvió a ver (...) Me sorprende que él haya tenido que presenciar sus últimos momentos", sentenció.

"Si hubiéramos perdido a Naya y a Josey, no sé cómo habría seguido con vida. No sé qué habría hecho, pero estoy seguro de que no habría sido nada bueno", reconoció. El actor es quien vive hoy con Josey en Virginia Occidental, donde han logrado sanar esta herida que los va a acompañar el resto de sus vidas.

