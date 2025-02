Claudia Schmidt se sinceró sobre su matrimonio con amigo de Leonardo Farkas: "Si voy a continuar es por amor, no por dinero"

11 feb. 2025 - 19:31 hrs.

La modelo y panelista uruguaya, Claudia Schmidt, se sinceró sobre su matrimonio a distancia con el empresario John Bogdan, quien es amigo de Leonardo Farkas. Mientras ella trabaja en Chile, él vive en Estados Unidos.

A finales de 2023, Claudia reveló que regresó a nuestro país junto a sus dos hijos en busca de oportunidades laborales, las que finalmente encontró. En ese entonces, destacó que su pareja debía "trabajar personalmente en sus dificultades".

Claudia Schmidt y John Bogdan

Claudia Schmidt se sinceró sobre su matrimonio con amigo de Leonardo Farkas

Este lunes, en el reciente capítulo de "Que te lo digo", la trasandina volvió a referirse a su situación sentimental, luego de que una usuaria le consultara al respecto. En este contexto, ella aseguró que "continúo casada legalmente y voy a continuar bajo ese formato…".

Asimismo, descartó la posibilidad de una separación definitiva y aclaró que "¡dinero no hay! Así que efectivamente, si voy a continuar ahí es por amor, no por dinero. Porque dinero no hay".

La opinóloga explicó que con Bodgan acordaron estar viajando constantemente para mantener un "entorno familiar" por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, la pandemia del coronavirus y otros imprevistos alteraron sus planes, poniendo a prueba su relación.

"Yo tenía un compromiso que tenía que cumplir con el padre de mis hijos. Mi marido estaba viviendo una situación muy complicada, de temas económicos, de salud, del bicho innombrable. Entonces, es muy difícil", aseveró.

Luego enfatizó en que a pesar de todo "el amor estuvo ahí (…) yo jamás me voy a arrancar de un amigo, ni de una pareja, o una ex pareja que lo esté pasando mal. Es ahí cuando saco las garras y voy a estar hasta la muerte, o por lo menos hasta que esa persona salga adelante".

