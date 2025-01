"Solo se preocupó por el auto": TikToker argentino atropelló a familia y mató a madre e hija

26 en. 2025 - 12:15 hrs.

Una verdadera tragedia ocurrió en la ciudad de Rosario, Argentina, por un accidente de tránsito que protagonizó un joven tiktoker de 20 años, llamado Agustín López Gagliasso (@aaguscanalla), quien en la red social tiene más de 27 mil seguidores.

Según los antecedentes expuestos, en una avenida cuyo límite de velocidad era 60 km/h, el joven manejó a 120 km/h su vehículo.

Joven tiktoker atropelló a familia de 4 integrantes

Debido al exceso de velocidad con el que estaba manejando el tiktoker, atropelló a una familia de cuatro integrantes, quienes estaban cruzando una calle, lamentablemente con resultado de muerte. En concreto, falleció la madre, identificada como Tania Gandolfi, de 41 años, y su hija Agustina García, de 16 años, según constató LUN.

En tanto, el padre y la otra hija sufrieron lesiones graves, pero están fuera de peligro. Al momento de estar conduciendo, Agustín López llevaba a un joven de nombre Giovanna, quien grabó un video minutos antes del accidente, evidenciando la infracción que cometió el tiktoker.

Giovanna también dijo que López, antes de que atropellara a la familia, tuvo una discusión con un motociclista, después lo insultó y lo persiguió a exceso de velocidad.

El padre de la familia afectada expuso que "es un milagro que no me mató a mí y mi hija Vicky. No mostró ningún arrepentimiento cuando me acerqué a él, solo se preocupó por el auto". Además, confesó que le dijo al tiktoker "me arruinaste la vida, ¿no te das cuenta de que mataste a mi hija y a mi mujer?".

Eso sí, según el padre, la respuesta del joven argentino lo dejó sorprendido, pues solo se atrevió a decir que "mira como me quedó el auto". Producto del hecho, el tribunal ordenó la prisión preventiva para el tiktoker.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Agustín López se ve involucrado en infracciones al tránsito, debido a que en 2023 fue sorprendido manejando en estado de ebriedad (0,93 gr/l). Además, ha sido sorprendido conduciendo en exceso de velocidad, circular por carriles exclusivos e ignorar la luz roja de los semáforos.

