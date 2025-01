Conocido actor se hace viral tras romper en llanto en televisión: Recordó cómo el incendio en California destruyó su casa

James Woods es otro más de los famosos que se suman a lista de los afectados por los incendios forestales en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

El actor perdió su residencia a causa de las llamas y, en una entrevista con CNN, expresó su tristeza al recordar las imágenes, haciéndose viral por su reacción. Lo triste es que su vivienda había sido recientemente renovada en Pacific Palisades, sector exclusivo en el que residen distintos famosos de Hollywood.

Conocido por sus papeles en "Nixon" o "Virgin Suicides", explicó cómo él y su esposa, Sara Miller-Woods, tuvieron que evacuar. Entre lágrimas, narró el hecho y las consecuencias del siniestro.

Era parte del fans club de la cantante: "Only Fama" revelará quién es la mujer con la que le fueron infiel a Myriam Hernández

“Era nuestra hermosa pequeña casa. Finalmente, lo logramos, y estábamos nadando todos los días y mi presión arterial estaba bajando. Si alguna vez vieron las vistas desde esa casa antes de este incendio, eran simplemente... Era el paraíso. Y conocíamos a todos nuestros vecinos. Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente todo ha desaparecido”, comentó.

James Woods contó sobre un gesto que tuvo su sobrina de nueve años, quien le ofreció los ahorros que guardaba para ayudarlo. “Ella salió con su pequeña alcancía Yeti para que reconstruyéramos nuestra casa”, narró emocionado.

James Woods breaks down in tears on CNN pic.twitter.com/Hw1nxQkBTu