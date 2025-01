Mónica Carrasco y Jorge Gajardo detallan su difícil presente económico por bajas pensiones: "El último cheque era de 5 lucas"

10 en. 2025 - 11:36 hrs.

"Los Venegas" fue una de las series de corte humorístico más longevas de nuestro país. Tuvo como protagonistas a los actores Jorge Gajardo y Mónica Carrasco, quienes interpretaron a "Guillermo Venegas" y "Silvia Maturana", siendo un matrimonio en la pantalla y en la vida real.

Recientemente, los intérpretes participaron en un programa de Canal VíaX, donde recordaron la época en la que fueron parte de la querida familia. En ese contexto, él reveló que con su esposa no tenían el mismo sueldo.

"La experiencia terrible fue cuando trabajamos en 'Los Venegas' y a mí me pagaban más, entonces yo me molesté. Fui a hablar y dije 'por qué no le suben el sueldo a ella', y me rebajaron el sueldo a mí", contó el otrora alcalde de La Florida.

Mónica Carrasco y Jorge Gajardo hablan sobre sus dificultades económicas

El matrimonio fue consultado sobre las recientes declaraciones de Gloria Benavides, quien afirmó que su pensión apenas le alcanza para comprar sus medicamentos. Al respecto, Mónica sinceró que la situación económica de ella y su marido no es muy diferente.

"Al Jorge, el último cheque que le llegó muchos años atrás de su AFP era de 5 lucas ($5.000). Con eso se le acabaron sus fondos. Y después, nosotros tenemos una pensión de exonerado político, pero que es de 180 mil en el caso mío y 220 mil en el de Jorge", afirmó.

La actriz destacó que ese dinero no es suficiente para que puedan vivir tranquilos: "Nosotros ahorramos, cotizamos y todo. La casa es nuestra, tenemos un departamento que arrendamos y con eso nos vamos arreglando, pero igual no alcanza".

"Por mucho que uno ahorre, no eran unos sueldos multimillonarios como para decir uno 'tengo asegurada la jubilación'. Criamos hijos, pagamos universidad; entonces, la capacidad de ahorro, de acuerdo a lo que ganábamos, tampoco era una cosa para decir 'yo estoy en Cancún echado para atrás'", complementó.

Finalmente, abordó la errónea creencia de que todos los actores gozan de éxito económico: "Es injusta esa crítica, porque da la impresión de que todos los actores hemos ganado sueldos estratosféricos y millonarios, pero no es así".

