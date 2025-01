Nelly Furtado comparte foto en bikini y envía potente mensaje: "Nunca me he sometido a ninguna cirugía"

09 en. 2025 - 19:10 hrs.

Nelly Furtado publicó en Instagram para darle la bienvenida a 2025, posando en traje de baño y entregando un potente mensaje a sus seguidores.

La cantante y estrella pop se mostró al "natural" y sin filtros, exhibiendo un bikini color naranja. En la descripción del posteo hizo una reflexión que no dejó indiferente a sus seguidores.

“Este año, tomé conciencia de la presión estética que ejerce mi trabajo, de una manera completamente nueva, y al mismo tiempo experimenté nuevos niveles de amor propio y genuina confianza interior”.

Nelly Furtado da un potente mensaje para este nuevo año

La cantante acusó que por su cambio físico ha sido víctima del uso indebido de su imagen, siendo utilizada para promocionar "productos adelgazantes".

Es por eso que habría emprendido acciones legales en contra de los presuntos responsables: “Nunca me he sometido a ninguna cirugía en la cara o el cuerpo, excepto carillas en la fila superior de dientes”.

Furtado agregó que "no tengo inyecciones faciales o labiales ni rellenos de ningún tipo, pero tengo un facialista de la vieja escuela a quien le compro sueros y cremas, las que comencé a usar cuando tenía 20 años”.

“Tengo varices y me recuerdan a mi madre, a mis tías y a mi vida, así que creo que por eso no me he separado de ellas hasta ahora”, comentó sobre una enfermedad vascular que padece.

Por último, le envió un saludo a las mujeres, mostrando cómo el género femenino vive con una mayor presión social por su estética: “Mi mensaje para 2025 es que te expreses libremente, celebres tu individualidad y sepas que está perfectamente bien estar bien con lo que ves en el espejo. Está bien querer algo diferente. Somos pequeños y lindos humanos que saltan por la Tierra buscando abrazos”.

