¿Otra versión de "American Psycho"?: Autor de la novela aborda los rumores sobre una nueva película

09 en. 2025 - 21:10 hrs.

El reconocido autor de la novela "American Psycho", Bret Easton Ellis, se refirió a la posibilidad de una nueva adaptación cinematográfica de su obra a cargo del cineasta italiano Luca Guadagnino.

En 2024 se anunció que el director de "Challengers" quería hacer una nueva versión que se tratara directamente de la novela, es decir, una versión distinta a la que protagonizó Christian Bale y que dirigió Mary Harron. En ese entonces, se dijo que el encargado de protagonizar a Patrick Bateman sería Austin Butler.

¿Hay una nueva versión en los planes?

“Creo que es una noticia falsa”, contó Ellis.

“Escuché de alguien, en algún lugar, que no hay contratos firmados. Austin Butler no ha firmado nada para interpretar a Patrick Bateman. Luca [Guadagnino] no tiene un acuerdo. Scott Burns, quien supuestamente escribiría el guion, tampoco tiene un contrato. De acuerdo con varias fuentes, esto solo fue lanzado como un rumor para ver cómo reaccionaría el público”, agregó el autor detrás de la novela.

El novelista estadounidense agregó que no tiene contacto con la producción que estaría a cargo: “Si esto existe, yo no estoy involucrado”.

“No tengo nada que ver con esto. Quizás reciba algo de dinero si lo hacen, pero no estoy involucrado creativamente de ninguna manera, y eso es todo lo que sé”, detalló.

