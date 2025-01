"El colapso de la civilización": Mel Gibson hizo particular presagio tras los incendios en California

10 en. 2025 - 16:45 hrs.

El actor Mel Gibson, en conversación en el podcast The Joe Rogan Experience, vinculó los devastadores incendios forestales que afectan a Los Ángeles, California, Estados Unidos, con un eventual colapso social.

Según el famoso, lo que estaría ocurriendo es un indicador de que nuestra civilización dejaría de existir en un futuro cercano:"Todos los indicadores, los precursores de un colapso, están presentes en nuestra época. No toma mucho tiempo para que una civilización colapse".

"Todo lo que se necesita para que una civilización se derrumbe y colapse”, aseguró, citando el libro "Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed de Jared Diamond".

Así, el artista cree que las lecciones del pasado siguen siendo importantes y que no se deberían cometer los mismos errores, y según él, así hay que entenderlo: “Es una observación interesante. Y no somos más inteligentes que nuestros abuelos”.

La vivienda de Gibson amenazada por las llamas

El también director de cine relató que su hijo le envió un registro de su vecindario acechado por el fuego y afirmó que el lugar “parece un infierno”. Cree que esto está dejando una escena de destrucción difícil de olvidar.

No obstante, se mantuvo con un tono despreocupado, mencionando que posee una propiedad en Costa Rica. “Me encanta ese lugar”, señaló, antes de bromear con que podría “conseguir una casa nueva”.

Gibson apuntó a un culpable, en su particular estilo

“Creo que Gavin Newsom (el gobernador de California) dijo: 'Voy a cuidar el bosque y mantenerlo y hacer todo ese tipo de cosas', pero no hizo nada. Creo que todo nuestro dinero de los impuestos probablemente se destinó al gel para el cabello de Gavin”, bromeó.

Todo sobre Famosos