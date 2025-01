Quique Neira de luto por dolorosa pérdida familiar: "Creí estar preparado para este momento, pero no"

10 en. 2025 - 15:10 hrs.

El cantante de reggae chileno Enrique "Quique" Neira está enfrentando una dura pérdida familiar que decidió compartir con sus seguidores de redes sociales. El pasado 7 de enero falleció su padre, Enrique Segundo.

Desde aquel día, el exvocalista de la banda "Gondwana" ha utilizado su cuenta de Instagram para honrar a su progenitor con emotivos mensajes, recibiendo el apoyo y las condolencias de diversas figuras del mundo del espectáculo.

"Es un momento naturalmente triste, pero tengo el consuelo de que en el reino de Dios mi viejo encontrará la tranquilidad que en este plano existencial le fue algo esquiva. De seguro ahora estás con tus héroes musicales como Bob Marley y Pino Daniele", escribió en un post.

En otra publicación, el intérprete de "Antonia" hizo una sentida reflexión: "Pensando en los buenos momentos juntos, viejo... Cuando lográbamos ponernos de acuerdo fuimos tan buenos socios. Tanto tiempo que perdimos, a veces enojados, otras veces guiados por el orgullo absurdo. ¡Qué tontera!".

Posteriormente, manifestó complejo que ha sido difícil sobrellevar esta muerte, para la cual no se sentía preparado. "Un buen amigo me dijo hace unos días: 'Uno deja de ser niño, solo cuando fallece su padre'. Así me estoy sintiendo", señaló.

"Creí estar preparado para este momento... pero estaba equivocado. Y me doy cuenta con este golpe tan duro, que comienzo un nuevo tiempo de mi vida. Aprovechen a sus padres y madres si los tienen con ustedes. Sabemos cuando llegamos, pero jamás se sabe cuando te toca partir", sentenció.

