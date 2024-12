De no poder levantarse a olvidar que la tiene: La terapia con que Paola Troncoso alivia los síntomas de su enfermedad

24 dic. 2024 - 17:15 hrs.

La actriz Paola Troncoso, recordada por su participación en el programa "Morandé con Compañía", reveló tiempo atrás que a los 30 años fue diagnosticada con fibromialgia, una condición que provoca dolores generalizados en todo el cuerpo.

Ella se ha referido en más de una oportunidad a su problema de salud. En 2022, contó a través de Instagram que esta enfermedad crónica la controlaba con solo "meditación y conocimiento espiritual y personal".

En ese entonces, la comediante confesó que, debido a sus malestares, enfrentó momentos extremadamente difíciles, tanto a nivel físico como emocional: "Es terrible, porque no te puedes levantar, es como si tu cuerpo estuviera con cemento".

Paola Troncoso revela cómo alivia los síntomas de su enfermedad

Recientemente, Troncoso conversó sobre su estado con Página 7 y afirmó que hoy se siente "espectacular". "Gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar esto de la terapia transpersonal y como es una terapia muy completa, de partida, pude superar el tema de la fibromialgia", afirmó.

En ese sentido, señaló que esto le ha permitido "ayudar y ser una acompañante para todas esas personas que tienen enfermedades autoinmunes o no solamente para ellas, sino que también para quien quiere vivir de una manera más plena, más feliz".

Troncoso fue más allá y aseveró que "la fibromialgia ya no recuerdo que la tengo, porque uno no es que se mejore del todo de la fibromialgia, pero ya baja la intensidad, sabes controlar tus emociones para no llegar al dolor físico; entonces, cuando te duele algo lo identificas, ¿por qué te está doliendo?".

Todo sobre Famosos chilenos