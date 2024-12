"Me robaste plata y me dejaste botada en Pucón": Daniella Campos acusó a Carla Ballero de sustraerle $3 millones

24 dic. 2024 - 10:10 hrs.

Daniella Campos y Carla Ballero mantuvieron una amistad por largo tiempo, sin embargo, estuvieron sin hablarse por casi 20 años tras un episodio particular.

En específico, la periodista y exMiss Chile acusó a la hermana de Álvaro Ballero de sustraerle un monto cercano a los $3 millones en un viaje que ambas realizaron a Pucón, región de La Araucanía.

El conflicto que envuelve a Daniella Campos y Carla Ballero

En el programa Zona de Estrellas, Campos entregó detalles del particular episodio que data desde hace aproximadamente 20 años.

"Primero, me trajeron a María Eugenia (Kenita Larraín), después a Daniela Aránguiz y, por último, a Carla Ballero. Yo no me llevaba mal con ella, fui muy amiga de Carla, pero no la veía hace más de 20 años después de que me robó", partió contanndo la exMiss Chile.

Luego, la periodista lanzó la acusación: "Sí puedo decir por qué no te hablé en 20 años. Tú me robaste plata en efectivo y me dejaste botada en Pucón", recalcó.

Con respecto a cómo ocurrió el hecho, Daniella contó que todo se originó porque "tenía intenciones de vender unas joyas y me resultó. Le digo a Carla 'nos vamos a Pucón'. Me pasó a buscar en su auto, me fui con las joyas, que tenía que entregar en Pucón, y fue ella a buscar el sobre con la plata que eran para mis vacaciones de ese año".

"Ella se fue con mis joyas y nunca más regresó, ni con el auto, ni con el sobre con dinero, ni con el amigo que la acompañó", agregó la periodista.

Por otro lado, Campos también aseguró que la dejaron sola en la cabaña que habían arrendado y que "tuve que pagar todo, tuve que llamar por teléfono para que me mandaran plata para volver a Santiago. Y desde entonces nunca más supe de la señora Ballero".

A pesar del incidente, la periodista aseguró que fue el hermano de un amigo que andaba con Carla quien le devolvió el dinero que, supuestamente, habría tomado la ex "Morandé con Compañía".

Por último, la exMiss Chile señaló que se volvió a encontrar con Ballero en el canal TV+ y que fueron a almorzar juntas, momento en que abordaron el episodio. "La explicación que me dio fue que le habían hecho muchos tratamientos, que ella perdió absolutamente la memoria y que no se acordaba de nada", concluyó Daniella Campos.

Todo sobre Famosos chilenos