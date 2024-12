"Lo amo, pero...": Carla Ballero revela distanciamiento con su hermano Álvaro

23 dic. 2024 - 00:00 hrs.

Luego de una semana cargada de polémica tras sus dichos en el pódcast "Nada que perder", la exmodelo, Carla Ballero, entregó nuevos detalles acerca de su actual relación con su hermano menor Álvaro. Esto, a más de dos décadas de saltar ambos a la fama en la pantalla chica.

"Es el más lejano de mis hermanos", declaró Carla en conversación con La Cuarta.

La exfigura de "Morandé con Compañía" señaló que mantiene "una relación espectacular" con todos sus hermanos. No obstante, reveló que -pese a la creencia popular- no es tan cercana con Álvaro.

"Con mis hermanas me llevo increíble, con Álvaro, bien, lo amo, pero no somos...", afirmó Carla antes de explicar que "no podrías decir que con Álvaro te llevas 'la raja' porque no es un hueón divertido, es más fome que la chucha, no es un hueón que vibra contigo".

Cabe recordar que Álvaro saltó a la fama como participante del reality show "Protagonistas de la fama", el cual finalmente ganó en el año 2003, misma época en que Carla ya era una "chica Moránde".

"Con Álvaro éramos muy yuntas cuando él era más chico, porque yo como que lo cuidaba; pero ahora está en su mundo, igual que yo: sus hijos, su vida, inserto en eso", detalló la exmodelo.

