"Tengo que pasarlo bien, mal ya lo pasé": Faloon Larraguibel se refiere a su renacer tras conflictos familiares

24 dic. 2024 - 14:15 hrs.

2024 fue un año de dulce y agraz para la exchica Yingo, Faloon Larraguibel. Por una parte, la influencer vivió un episodio de violencia intrafamiliar cuando estaba en pareja con el futbolista Jean Paul Pineda, hecho que más adelante la llevó a terminar la relación con el padre de sus hijos.

En otro ámbito, logró ganarse el cariño de algunos televidentes tras haber participado en dos programas de televisión, espacios en donde conoció a Raimundo Cerda, con quien está protagonizando un incipiente romance.

El renacer de Faloon

Actualmente, ella se encuentra en territorio nacional. Una de las cosas que llamó la atención del mundo del espectáculo es que fue captada en el aeropuerto dándose un beso con Raimundo.

Sobre su participación en realitys y su nuevo renacer en el amor, Larraguibel contó a LUN que "después del episodio que viví (con Pineda), entré haciendo un duelo, con mucha rabia, pena, sin ganas de tener a alguien adentro".

"Ahora entré con ganas de pasarlo bien, sintiéndome una mujer mucho más libre, más empoderada, más fuerte incluso físicamente; tenía ganas de hacerlo todo", agregó Faloon.

Luego, Larraguibel agregó que "terminé de sacarme todas esas ideas que paralizan. Fue un renacer como mujer full y eso me faltaba: verme yo mujer, no solo mamá, que es una parte de uno y me encanta".

Posible relación con Raimundo Cerda

Tras la viralización del video del beso que se dio con Cerda en el aeropuerto, y si aquello podría dar a entender de que ambos están en una relación, contó que "estoy fluyendo, quiero que se dé todo naturalmente. Yo soy una mujer que necesita tiempo, incluso para darme un beso. Necesito conocer a la persona y con Rai somos amigos primero que todo. Yo voy lento, de a poquito".

"Rai me ayudó con eso, con que sí me puedo dar un beso con alguien, que sí puedo dar un buen beso jajajá es que a uno se le olvidan esas cosas. El Rai me ayudó a soltar, me liberó de los prejuicios y ya por eso siempre voy a estar agradecía de él", confesó.

Con respecto a que ambos inicien una posible relación, la chica reality enfatizó en que "me da igual la intención que tenga él o yo misma. Ya eso del beso me ayuda a pensar y sentir que sí soy deseable, que sí le puedo gustar a alguien, que sí puedo sentir cosas lindas. Como que me hizo volver a las pistas, eso de sentir que alguien te abrace, que te haga cariño".

Por último, precisó que "yo no ando buscando un papá para mis hijos, ni un marido, ando buscando un compañero, un partner para pasarlo bien. Tengo que pasarlo bien, mal ya lo pasé. Quiero vivir mi vida, disfrutarla y hacer lo que tenga que hacer para disfrutarlo".

Todo sobre Famosos chilenos