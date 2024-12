"Ahora no le doy explicaciones a nadie": Johnny Herrera aborda su separación con Steffi Scholtbach tras 10 años juntos

24 dic. 2024 - 11:10 hrs.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la enfermera Steffi Scholtbach confirmó que desde hace meses se encuentra separada del exfutbolista Johnny Herrera, con quien mantuvo una relación de más de una década.

En la red social, no quiso profundizar sobre las razones de la ruptura, pero aseguró que "fue lo mejor que nos pasó". En diálogo con Las Últimas Noticias, manifestó que "me siento en mi mejor momento, radiante, plena y contenta".

Consultada sobre por qué decidió hacer pública el quiebre amoroso, Steffi argumentó que "mucha gente me seguía pidiendo saludos de Johnny o preguntando por qué no salía en fotos. También llegaban comentarios de cosas que no me interesaba saber. Ya que no somos nada, él puede hacer lo que quiera".

Johnny Herrera habla sobre su separación con Steffi Scholtbach

La profesional de la salud afirmó que el término no fue fácil, puesto que ambos tienen un hijo en común: "Teníamos que ver dónde íbamos a vivir, las visitas, mil cosas. Pero no nos costó ponernos de acuerdo. Johnny se portó muy bien en la separación, no me la hizo difícil".

El histórico de la Universidad de Chile también se refirió al fin de la relación. "Al principio fue difícil, nadie se quiere separar, pero siempre he dicho que las cosas pasan por algo. Hay que rearmar la familia y la vida, pero no nos ha costado tanto", manifestó.

"Me siento súper bien. Cuando estoy con Bruno (su hijo) me dedico 100% a él y cuando no, me enfoco en mí, en hacer mucho deporte o compartir con los amigos. Ahora no le doy explicaciones a nadie, eso te deja tranquilo", destacó.

