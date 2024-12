¿Será el fin de la mediática pareja? Nico Solabarrieta y "La Guarén" habrían puesto fin a su relación

24 dic. 2024 - 15:35 hrs.

Los chicos realities Valentina Torres, conocida como "La Guarén", y Nicolás Solabarrieta, iniciaron un intenso romance tras coincidir en un espacio televisivo.

Si bien el vínculo entre ambos se veía sólido, al menos en redes sociales, pareciera que la relación terminó por una supuesta infidelidad.

¿Qué ocurrió entre "La Guarén" y Nicolás Solabarrieta?

El supuesto quiebre entre la pareja fue informado por el periodista y panelista de espectáculos Hugo Valencia, quien contó que "me llegó información el fin de semana pasado. Hablé con Nico y 'La Guarén' sobre este tema. Ninguno me desmintió ni me lo confirmó, pero a juzgar por una breve conversación que tuvimos con Guarén el sábado, me da la impresión que es verdad".

Luego, Valencia indicó que "el día sábado la Guarén estaba en un carrete con otras amigas y en esa fiesta ella se habría puesto a llorar y les contó que habría terminado definitivamente con Nico Solabarrieta".

Sobre los posibles motivos del eventual quiebre, los que apuntan a una infidelidad, el periodista dijo: "Me comentan que la razón, que ella habría dado, es que le encontró algunos mensajes de WhatsApp un tanto comprometedores. Después de esta información, tomé contacto con ellos para saber si era real. Cuando les pregunto sobre el tema y les cuento este dato, me dejaron de hablar".

Valencia fue uno de los invitados al cumpleaños de Daniela Aránguiz, instancia en que compartió con Torres, pero ella evitó referirse sobre su relación con Solabarrieta.

"Entiendo que Nico no fue al cumpleaños, porque está fuera de Santiago, pero esta información es súper reciente", concluyó el panelista de espectáculos.

