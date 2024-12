"Con su corazón muy contento": Tonka Tomicic estaría en una nueva relación

20 dic. 2024 - 00:15 hrs.

El nombre de la modelo y exconductora de televisión, Tonka Tomicic, ha vuelto a surgir en el debate público tras su reciente entrevista con el programa "Only Fama" de Mega y regreso a las redes sociales. Este jueves, no obstante, se conocieron nuevos antecedentes sobre su vida amorosa.

Ricardo Cantín, uno de los mejores amigos de Tonka, conversó en exclusiva con el programa "Sígueme" de TV+ donde señaló que la exanimadora estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

"Está con su corazón muy contento. Yo creo que cuando estime conveniente va a hacerlo público", afirmó Cantín.

El amigo de la exanimadora del Festival de Viña del Mar, además señaló que "hace harto tiempo atrás estuvo intentando algo con alguien, pero no resultó".

No obstante, y pese a que Tomicic se había resistido a entregar detalles sobre su vida amorosa a más de dos años de su separación de "Parived", Cantín confesó: "Me siento con ganas de decirlo y sé que ella me va a perdonar. Quiero contarlo porque ella está feliz, está saliendo con alguien, está sintiendo maripositas en la guata".

Si bien el amigo de la modelo se negó a dar mayor información sobre la identidad de quién sería su nueva pareja, sí detalló que "es casi de la misma edad, un amor de persona".

