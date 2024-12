"Son un basurero": Camilo Zicavo se lanza con todo contra las redes sociales y asegura que le gustaría "cerrarlas"

19 dic. 2024 - 20:00 hrs.

El cantante de la banda Plumas, Camilo Zicavo, dio una sincera entrevista al medio La Nuestra, en donde se expresó completamente contrario a las redes sociales, asegurando que "odia" este tipo de plataformas, aunque entiende su relevancia.

Y es que Zicavo, durante los últimos meses, ha sido objeto de escrutinio público, debido a su separación con Denise Rosenthal, donde fue acusado de haberle sido infiel a la cantante. Frente a los rumores, hace algunos días descartó esta situación y dejó en claro que fue ella quien lo engañó, desatando una verdadera batahola.

El "odio" a las redes sociales

Sobre la fama que ha logrado conseguir debido a su trabajo en el mundo de la música, señaló que "el poco de fama al cual he accedido, por mí o por las personas con las cuales me he relacionado, creo que es un karma terrible, no se lo deseo a nadie".

En cuanto a su relación con las redes sociales, señaló que se lleva pésimo con estas. "Como el pi... me relaciono con las redes, las odio. Si pudiera cerrar todas mis redes sociales lo haría feliz, pero pega es pega y es parte de lo que hay que hacer. Pero no me gustan, las redes son un basurero".

Pese a esta categórica opinión, señaló, sin enumerarlas, que hay cosas que le agradan, "pero no me gusta la vida pública de las redes. No me gusta el comportamiento social en las redes, creo que es un basurero, la gente bota todo en redes sociales y es terrible".

Actualmente, Camilo Zicavo tiene poco más de 20 mil seguidores en Instagram, y más de 100 publicaciones, en las que no solo promociona su trabajo musical, sino que también imágenes más casuales de su día a día.

