Exparticipante de "Rojo" Ronald Pérez sufrió accidente en Estados Unidos: Debió ser operado de urgencia

19 dic. 2024 - 17:18 hrs.

El exparticipante de "Rojo", Ronald Pérez, vivió un accidente de tránsito en Estados Unidos, que lo llevó directamente a un recinto asistencial donde fue operado de urgencia, explicó a través de sus redes sociales el cantante.

Pérez sufrió el accidente durante esta semana en Miami, ciudad en la que reside hace algún tiempo. En el servicio de salud al que llegó fue rápidamente intervenido en su columna, logrando una cirugía completamente exitosa.

Accidente de Ronald Pérez

Así lo explicó su novia, Javiera, quien se tomó las redes sociales del cantante para actualizar su estado de salud. En una primera historia, donde aparece recostado sobre un catre clínico, ella escribió: "Para quienes han estado pendientes del estado de salud de Ronald debido al accidente, se encuentra estable, salió de la cirugía todo bien, gracias a Dios".

"Ahora a recuperarse poco a poco y con la tecnología que brinda Estados Unidos, que es una bendición", valoró ella. Horas más tarde, ya consciente, fue Ronald quien se dirigió a sus amigos y seguidores y explicó la situación en la que se encontraba.

Historia de Ronald Pérez

"Hola, ¿cómo están? No puedo hablar mucho. Solo quería agradecer los mensajes (...) Lo que me hicieron fue una intervención en la columna, a nivel cervical, me instalaron dos implantes. Estoy con una lesión que tuve en un accidente, con un camión que me chocó, pero bien", expresó luciendo un cuello ortopédico.

Cabe precisar que Ronald y Javiera se encuentran realizando una campaña para reunir fondos, debido al alto costo que tuvo esta intervención. "Él tiene seguros y un buen abogado llevando su caso, así que en ese sentido está bien cubierto, pero sabemos que hay gastos de vida asociados que son tremendos, sobre todo ahora que estará un periodo sin poder trabajar para recuperarse", señaló, dejando las cuentas a las cuales los interesados pueden donarles.

Historia de Ronald Pérez

