¡Al agua! Así fue el refrescante piscinazo de Alejandro Sepúlveda en pleno noticiero

19 dic. 2024 - 15:16 hrs.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se trasladó hasta una piscina en La Reina, comuna de la Región Metropolitana, a dar información sobre El Tiempo y el golpe de calor que viviremos dentro de estos días.

En el lugar había decenas de personas realizando deportes acuáticos, saludando a la televisión y, además, instando al rostro de Mega a que se tirara un piquero para disfrutar junto a ellos en la piscina.

La "bombita" de Alejandro Sepúlveda

Propuesta que Alejandro terminó aceptando, no sin antes pedirle a una de las instructoras de la clase de deporte acuático que le sostuviera el micrófono y sus pertenencias tecnológicas, para que no se le terminaran estropeando con el contacto con el agua.

"Si alguien me sostiene el micrófono, yo me tiro una bombita. Una bombita no más", expresó Sepúlveda antes de lanzarse al agua, causando una verdadera euforia entre los que estaban en la piscina, quienes se alegraron al ver al periodista con todas las intenciones de refrescarse.

Tras una cuenta regresiva, se lanzó a la piscina y de inmediato se incorporó a la algarabía que existía entre los que estaban allí, encabezando incluso "trencito", dentro del agua.

"Qué cosa más linda, muy bien, gracias por la buena onda, Ale, a toda la gente de La Reina. Un abrazo grande, grande, a toda la gente de La Reina", expresó Rodrigo Sepúlveda desde el estudio antes de terminar el contacto en directo.

