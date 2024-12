Pamela Díaz revela su particular ritual para atraer la prosperidad económica: "Es lo único que hago"

19 dic. 2024 - 18:00 hrs.

A medida que se acerca el 2025, el deseo de atraer buena fortuna y prosperidad marca los preparativos de Año Nuevo, y los famosos no son la excepción. Los rituales para comenzar el nuevo ciclo con energía positiva y asegurar la abundancia son una tradición cada vez más popular.

Recientemente, la panelista de televisión Pamela Díaz reveló su ritual favorito para garantizar que no falte el dinero en el próximo año. Con su estilo característico, compartió detalles de esta práctica que, según ella, es infalible para manifestar éxito económico.

El ritual de Pamela Díaz para atraer el dinero

Durante el programa ¡Oh! Diosas, la "Fiera" afirmó que "la única (cábala) que tengo, te juro por Dios, es que en mi casa no puede faltar sal". En este sentido, enfatizó que intenta mantener siempre lleno su salero.

Cabe destacar que en muchas culturas la sal simboliza protección, purificación y buena suerte. Para Pamela esta cábala es tan importante que hasta sus asesoras del hogar están al tanto de este especial requerimiento.

"Yo cuento con Haydee y Estelli, las chiquillas que trabajan en mi casa hace 15 años. Yo las amenazo... hágalo usted también, señora (la cábala). Les dije: Mira, cabezona… yo voy a revisar todos los días —y lo hago— y si me falta un gramo de sal, no les pago", contó.

La situación generó las risas de sus colegas, aunque también despertó algunas críticas, las cuales Pamela se tomó con humor. "Porque se me va a acabar la plata. Si no tengo sal, no tengo plata. Y si no hay plata, no puedo pagar", explicó.

