¿Por qué Coco Legrand es tendencia? La foto del comediante que lo llenó de críticas

05 dic. 2024

El comediante Alejandro "Coco" Legrand ha sido blanco de críticas durante las últimas horas. En redes sociales su nombre es tendencia debido a una controvertida fotografía que comenzó a viralizarse.

En la imagen en cuestión, el experimentado comediante aparece sonriendo mientras en sus manos sostiene el libro "Honor y Traición", escrito por Claudio Crespo, el excarabinero señalado como responsable de las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica.

Las críticas a Coco Legrand en redes sociales

Cabe recordar que en noviembre de 2019, durante las manifestaciones realizadas en Plaza Italia en el contexto del estallido social, el joven recibió un disparo en el rostro. Por este hecho, Crespo fue imputado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas.

Aunque el caso generó indignación, sectores de derecha han respaldado a Crespo, quien ha insistido públicamente en que no fue el autor de los disparos. "Las lesiones que él tiene no fueron efectuadas por mí. No es mi obligación determinar quién fue", declaró durante el juicio oral que comenzó hace algunas semanas.

En plataformas como X (anteriormente Twitter) repudiaron el registro de Legrand, ya que muchos consideran que evidencia su inclinación política. El comediante es reconocido por su humor sociológico y por abordar temas de contingencia en sus rutinas.

La polémica fue tal que algunos usuarios, al ver su nombre en las tendencias, llegaron a pensar que podría estar enfrentando problemas de salud. No obstante, las menciones estaban relacionadas únicamente con la postal.

