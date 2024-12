"Se le olvida su pasado": Titi Ahubert en picada contra Pamela Díaz luego de que criticara su incursión en plataforma para adultos

05 dic. 2024 - 11:44 hrs.

La recordada modelo María Isabel "Titi" Ahubert, anunció hace unos días que decidió unirse a la plataforma de contenido para adultos Arsmate, debido a las dificultades económicas que ha enfrentado en los últimos meses.

A raíz de esta nueva incorporación, Pamela Díaz opinó sin filtro sobre aquellas famosas que generan ingresos de esta manera: "Las mujeres empoderadas no hacen este tipo de cosas… con este físico y cara, por supuesto que me sale mucho más fácil y me gano 100 millones de pesos al mes. Pero tengo tres hijos".

Titi Ahubert en picada contra Pamela Díaz

Estas declaraciones no cayeron nada bien en Titi, quien en diálogo con el programa Que Te Lo Digo arremetió contra la "Fiera": "Lo que me diga la Pamela Díaz me da lo mismo, porque parece que a ella se le olvida su pasado".

"Pamela bailó para el Passapoga, que no se le vaya a olvidar eso. Uno tiene que ser consecuente con lo que hace, y si ella está diciendo que yo sea consecuente con lo que hago, la invito a suscribirse para que vea lo lindo de mis fotos, lo elegante y preciosas que son", enfatizó.

Asimismo, remarcó que sus sesiones fotográficas fueron realizadas en un estudio, "no en mi casa ni en el baño de mi casa; ni con el short ni el bikini de mi casa. Es una producción. Pero son fotos bonitas y a mí me gustan, porque es publicidad y estoy acostumbrada a hacer publicidad".

Finalmente, la excomunicadora señaló que "yo no sé en qué momento cambió tanto la gente y las mujeres que son tan poco solidarias últimamente. No sé en qué parte caímos en esto de maltratarnos sin saber, teniendo desconocimiento de lo que estoy haciendo. La Pamela debería mirar mis fotos primero antes de opinar. Yo no estoy bailando en el Passapoga".

