De "hay que dejar de seguirlos" a "innecesario": Las reacciones al falso pololeo de Michelle Carvalho y Pedro Astorga

04 dic. 2024 - 15:55 hrs.

A 24 horas de haber confirmado a medios de comunicación que se encontraban en una relación, Michelle Carvalho y Pedro Astorga negaron aquello, y revelaron que sus románticas fotos no eran más que una campaña publicitaria.

Eso sí, la causa no tiene que ver con marcas ni acuerdos comerciales, ya que los dos participaron de una campaña de una fundación que busca concientizar sobre el cáncer de tiroides, realizando un llamado a palpar la glándula ubicada en el cuello, y estar atento a los cambios físicos que produce una anomalía de esta hormona.

Reacciones en redes sociales

Una campaña que generó reacciones disímiles. Por una parte, algunos encontraron que la campaña fue de lo más creativa. Y es que el lema del anuncio eran, justamente, las señales que da el cáncer de tiroides en nuestro cuerpo, que pueden ser confundidas con otros trastornos o enfermedades.

Misma situación que ocurre entre ambos, ya que si bien han comunicado hasta el hartazgo que son solo amigos, sus seguidores, que empujan el hashtag "Pedrichelle", han visto cada interacción que tienen juntos como algo más que una amistad, confundiendo la relación que hay entre ambos.

Pero hubo otro grupo, no menor de personas, que quedaron furiosas con la pareja de amigos, y así se lo hicieron saber a ambos, con duros mensajes en redes sociales en donde no solo expresaron su tristeza ante esta mentira, sino que también, realizaron llamados públicos a dejar de seguirlos.

"No me parece que se haya usado la ilusión que como fandom tenemos", "hay que dejar de seguirlos", "hay mil formas de hacer campaña, no era así", "me ayudaron a concientizar pero también a soltarlos", son algunos de los mensajes en X.

Reacciones en X

Reacciones en X

Reacciones en X

Reacciones en X

Reacciones en X

Reacciones en X

Reacciones en X

Reacciones en X